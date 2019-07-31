События

21:02 31.07.2019

С 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии – МВД

1 мин читать
С 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии – МВД

С четверга, 1 августа, военнослужащие Национальной гвардии Украины будут обеспечивать охрану общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Делаем улицы безопаснее! С 1 августа 2019г военнослужащие Национальной гвардии Украины выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Будет привлечено около 2тыс. патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте МВД в соцсети Твиттер в среду вечером.

Теги: #нацгвардия #патрулирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 29.07.2019
Нацгвардеец выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы, врачи борются за его жизнь

Нацгвардеец выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы, врачи борются за его жизнь

05:05 23.07.2019
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

17:26 10.07.2019
CБУ разоблачила подполковника Нацгвардии с гражданством РФ, незаконно собиравшего секретные данные в штабе АТО

CБУ разоблачила подполковника Нацгвардии с гражданством РФ, незаконно собиравшего секретные данные в штабе АТО

11:49 27.06.2019
Зеленский назначил Миколенко заместителем командующего Нацгвардии

Зеленский назначил Миколенко заместителем командующего Нацгвардии

18:53 26.06.2019
Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

11:39 18.06.2019
ГП "Антонов" и МВД планируют на осень подписание контракта на производство 13 новых транспортных Ан-178 по заказу ГCЧС и Нацгвардии

ГП "Антонов" и МВД планируют на осень подписание контракта на производство 13 новых транспортных Ан-178 по заказу ГCЧС и Нацгвардии

16:47 14.06.2019
Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины

Зеленский назначил Николая Балана командующим Нацгвардии Украины

16:25 14.05.2019
Экс-командующий Нацгвардии Украины Аллеров задержан по подозрению в завладении 81 млн грн

Экс-командующий Нацгвардии Украины Аллеров задержан по подозрению в завладении 81 млн грн

13:58 14.05.2019
НАБУ проводит обыски у представителей Нацгвардии и ряде частных компаний в рамках расследования коррупции с недвижимостью

НАБУ проводит обыски у представителей Нацгвардии и ряде частных компаний в рамках расследования коррупции с недвижимостью

16:05 10.05.2019
"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и СПГ – штаб ООС

С 21 июля, за время перемирия на Донбассе, не было жертв среди гражданских

ТКГ договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа – пресс-секретарь Кучмы

Полиция классифицировала действия участников акции к годовщине нападения на Гандзюк как хулиганство

Чубаров заявляет, что Бекирова вынуждают лжесвидетествовать на него и Джемилева: На кону жизнь человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Крупный схрон боеприпасов выявили украинские полицейские на Луганщине

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ из минометов, гранатометов и СПГ – штаб ООС

С 21 июля, за время перемирия на Донбассе, не было жертв среди гражданских

На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев

ТКГ договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа – пресс-секретарь Кучмы

Полиция классифицировала действия участников акции к годовщине нападения на Гандзюк как хулиганство

Чубаров заявляет, что Бекирова вынуждают лжесвидетествовать на него и Джемилева: На кону жизнь человека

Приговор воевавшему за т.н."ЛДНР" бразильцу Лусварги вступил в силу – прокуратура

Портнов фигурирует в деле о госизмене, способствовавшей оккупации Крыма

В Харькове в очередной раз измазали краской памятный знак воинам УПА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА