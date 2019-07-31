Крупный схрон боеприпасов выявили украинские полицейские на Луганщине

Украинские правоохранители обнаружили в Луганской области склад боеприпасов, из которого изъяли самодельные взрывные устройства, противопехотную и минометные мины, корпуса различных типов ручных гранат и запалы к ним, более 1тыс. патронов различного калибра, а также составляющие и компоненты взрывных устройств.

"Полицейские изъяли из тайника 16 самодельных взрывных устройств к РПГ, 8 реактивных двигателей к гранате ПГ-7, 16 минометных мин 120 мм, мину МОН-50, 3 корпуса гранаты РКГ-3 М, электронный взрыватель ЭДП, 5 запалов УЗРГМ-2, 10 запалов М5, 4 корпуса гранаты РГД-5, 39 корпусов гранаты "Ф-1"; 66 корпусов выстрела ВОГ-17М, 110 пакетов метательного заряда, 14 пачек дополнительных пучков пороха, 38 дополнительных пучков пиротехнической смеси, 11 ручных противотанковых гранат РПГ-22 и более 1тыс. патронов различного калибра", - сообщается в среду на странице Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук.