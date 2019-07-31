С 21 июля, за время перемирия на Донбассе, не было жертв среди гражданских

За время последнего перемирия на Донбассе не было зафиксировано ни одной гражданской жертвы, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Перемирие, согласованное на предыдущем заседании ТКГ, принесло значительные результаты. За это время (с 21 июля - ИФ) не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы вследствие обстрелов", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он также отметил, что существенно снизилось число нарушений режима прекращения огня.

"Настоятельно призываю продолжать его (перемирия - ИФ) соблюдение в полной мере и напоминаю, что оно бессрочное", - добавил спецпредставитель ОБСЕ.

По словам Сайдика, на заседании ТКГ в эту среду продолжилось обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к будущему обмену удерживаемыми лицами. "Дискуссия по этой теме опять была конструктивной", - подчеркнул он.