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19:05 31.07.2019

Полиция классифицировала действия участников акции к годовщине нападения на Гандзюк как хулиганство

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Полиция классифицировала действия участников акции к годовщине нападения на Гандзюк как хулиганство

Правоохранители классифицируют как хулиганство действия участников общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" в Херсоне, которые в среду провели акцию, приуроченную к годовщине нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, сообщает полиция Херсонской области.

"Сегодня в Херсоне около 50 граждан провели акции перед административными зданиями Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, Херсонской облгосадминистрации и у частных домов местных жителей. Во время акций участники применяли дымовые шашки, фаеры, пиротехнические средства и разрисовывали стены зданий различными надписями. Информации о событиях зарегистрированы в журналах Единого учета Херсонского отдела и Корабельного отделения полиции. Действия митингующих полиция квалифицирует, как хулиганств", - сообщается на странице облполиции в соцсети Facebook.

В настоящее время проводятся проверки, изучаются материалы и устанавливаются личности участников акции для предоставления правовой оценки их действиям, отмечают в полиции.

Как сообщалось, в среду участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" провели в Херсоне акцию, которая началась возле здания Главного управления Нацполиции в Херсоне. Участники митинга подожгли файеры и разместили на стене здания полиции символическую табличку "Улица Екатерины Гандзюк, 4".

Следующим пунктом участников акции был дом, где проживает фигурант расследования экс-помощник народного депутата Игорь Павловский. На фотографиях, размещенных на странице "Кто заказал Катю Гандзюк" в Фейсбук, запечатлены обрисованные стены забора с надписями "Тут живет убийца".

Третья остановка активистов была под домом экс-заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука. На видео в Фейсбуке видно, как участники митинга в балаклавах жгут файеры и также пишут на стенах дома "Тут живет убийца".

Последним пунктом маршрута участников акции было здание Херсонского областного совета, который возглавляет фигурант дела Владислав Мангер; полиция попыталась помешать активистам оставить надписи на стенах.

Теги: #акция #гандзюк #херсон #полиция
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