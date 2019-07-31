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17:50 31.07.2019

Приговор воевавшему за т.н."ЛДНР" бразильцу Лусварги вступил в силу – прокуратура

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Приговор воевавшему за т.н."ЛДНР" бразильцу Лусварги вступил в силу – прокуратура

Вступил в законную силу приговор гражданину Бразилии Рафаэлю Маркусу Лусварги, который осужден к 13 годам лишения свободы за участие в деятельности террористических организаций "ЛДНР" и не предусмотренных законом вооруженных формирований, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Такое решение Днепровский апелляционный суд принял на заседании в среду, 31 июля 2019г, во время рассмотрения апелляционной жалобы, поданной стороной защиты", - говорится в обнародованном в среду днем пресс-службой сообщении.

В прокуратуре Киева отметили, что в ходе судебного заседания Лусварги заявил ходатайство об отказе от апелляционной жалобы, в связи с чем Днепровский апелляционный суд принял решение о прекращении апелляционного производства.

"Согласно законодательству, вынесение судом такого решения влечет за собой вступление в законную силу судебного решения, которое было обжаловано в апелляционном порядке. Решение апелляционной инстанции в свою очередь обжалованию не подлежит", - подчеркнули в прокуратуре.

Согласно сообщению, после заседания суда Лусварги отбыл в места отбывания наказаний.

В прокуратуре отметили, что при исполнении указанного приговора обвиняемому будет зачислен срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая, когда суд вынес решение.

Теги: #боевик #суд #приговор #лусварги
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