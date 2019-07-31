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17:15 31.07.2019

Портнов фигурирует в деле о госизмене, способствовавшей оккупации Крыма

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Портнов фигурирует в деле о госизмене, способствовавшей оккупации Крыма

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов является фигурантом уголовного производства, в рамках которого Главное управление СБУ в Крыму проверяет его причастность к подготовке документов, способствовавших оккупации Крыма.

Это следует из опубликованного в Едином реестре судебных решений постановления Херсонского городского суда от 26 июля, которым удовлетворено ходатайство старшего следственного криминалиста Крымского управления СБУ к следственному судье Херсонского горсуда о разрешении на временный доступ к материалам уголовного производства №220151600000000275 по подозрению советника президента РФ Константина Затулина в совершении в 2014 году уголовных правонарушений, связанных с посягательством на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, планированием, подготовкой, развязывание и ведение агрессивной войны.

Ходатайство мотивировано тем, что следственный отдел Крымского управления СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42018010000000022 от 6 февраля 2018 года по признакам ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что в статье под названием "Проект постановления ВС АРК во время начала оккупации готовил Портнов" содержится информация о возможной его причастности к подготовке текста постановления, которое в дальнейшем принял парламент Автономной Республики Крым для оправдания и прикрытия временной оккупации полуострова.

"Из сообщения СМИ следует, что во время телефонного разговора, зафиксированного украинской разведкой 01.03.2014… (фигурант производства – ИФ) сообщает о необходимости принятия ВС АРК постановления, которое подготовил украинский юрист, бывший заместитель главы администрации президента с целью отражения позиции Крыма о подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", - говорится в постановлении.

В связи с этим следственный отдел Крымского управления СБУ направил запрос в Главную военную прокуратуру Генеральной прокуратуры Украины с целью получения копий аудиозаписей Затулина с другими лицами, а также копий других материалов, которые могут подтвердить, или опровергнуть причастность Портнова к совершению уголовных правонарушений.

Время действия постановления ограничено 26 августом сего года. Обжалованию оно не подлежит.

Теги: #крым #сбу #госизмена #портнов
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