События

17:05 31.07.2019

В Харькове в очередной раз измазали краской памятный знак воинам УПА

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Полиция разыскивает неизвестных, которые в среду днем облили красной и белой краской памятный знак воинам УПА в Молодежном парке Харькова.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию в 14:25 среды.

"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время работники полиции принимают меры для установления личностей правонарушителей и их местонахождения", - говорится в сообщении.

Памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке Харьковским облорганизацией Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от Киевского райотдела полиции.

20 декабря 2006 г. памятный знак был снесен членами Евразийского союза молодежи, но вскоре его восстановили.

Позднее представители левых политических партий неоднократно требовали от городских властей снести памятный знак УПА.

26 апреля 2013 г., неизвестные похитили часть памятника - массивный гранитный камень.

Милиция внесла данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

6 февраля 2014г памятный крест был похищен неизвестными. Но вскоре его опять восстановили.

В декабре 2014г. памятный знак был взорван неизвестными. Глава Харьковской ОГА Игорь Балута пообещал, что виновные во взрыве будут наказаны, а сам памятный знак - восстановлен.

В ночь на 14 октября 2017 года, 14 марта и 6 августа 2018 года, 24 июня и 28 июля 2019 года неизвестные облили памятный знак УПА красной краской, а 8 апреля 2019 года - забросали строительным мусором и пищевыми отходами.

Теги: #вандалы #памятный_знак #харьков #упа
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