Участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" провели в Херсоне акцию, приуроченную к годовщине нападения на активистку

Участники общественной инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" в Херсоне провели акцию, приуроченную к годовщине нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Как сообщает сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк" в среду на странице в соцсети Фейсбук, акция началась возле здания Главного управления Нацполиции в Херсоне.

Участники митинга подожгли файеры и разместили на стене здания полиции символическую табличку "Улица Екатерины Гандзюк, 4".

"Улица Лютеранская, на которой находится полиция, была символически переименована в улицу Кати Гандзюк. Горсовет уже раз делал это официально, но карманные ООшки подняли бучу и через суд отменили переименование. Но… борьба продолжается. Улица имени Екатерины Гандзюк будет", - сказано в сообщении сообщества.

"Полиция обещает, что табличку не будут снимать. По крайней мере, так заявил замначальника ГУ Нацполиции", - уточнили в общественной инициативе.

Следующим пунктом участников акции был дом, где проживает фигурант расследования экс-помощник народного депутата Игорь Павловский.

"Игорь Павловский. Посредник между исполнителями и заказчиками убийства Кати. "Смертельно больной"…, которому прокуратура решила не продлевать меру пресечения по состоянию здоровья. И которого потом заметили на матче Суперкубка Украины в Одессе. Выглядел довольно здоровым", - сказано в сообщении сообщества.

На фотографиях, размещенных на странице "Кто заказал Катю Гандзюк" в Фейсбук, запечатлены обрисованные стены забора с надписями "Тут живет убийца".

Третья остановка активистов была под домом экс-заместителя главы Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука. На видео в Фейсбуке видно, как участники митинга в балаклавах жгут файеры и также пишут на стенах дома "Тут живет убийца".

"Рищук – один из вероятных заказчиков убийства Кати. Он был заместителем председателя ОГА. И именно он очень заботился о лесах на Херсонщине. Рищук также рассказывал, что инициатива друзей Кати политическая, и после 21 июля акции уже никто не увидит. Потому что выборы пройдут. Ну как, господин Рищук, вы увидели?" – прокомментировали в соцсети участники акции.

Последним пунктом маршрута участников акции было здание Херсонского областного совета, который возглавляет фигурант дела Владислав Мангер

Как сообщается в соцсети, полиция пыталась помешать активистам "оставить сообщение для Мангера".

"Если бы они так убийц искали, как их защищают.Но мы доведем дело до конца. Убийцы Кати будут сидеть", - заявляют участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк".