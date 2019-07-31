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16:12 31.07.2019

Глава ОАСК считает, что Сытник пытается дискредитировать судей Окружного админсуда

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Глава ОАСК считает, что Сытник пытается дискредитировать судей Окружного админсуда

Глава Окружного административного суда г.Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил, что дело против него является местью директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника за решение админсуда о вмешательстве в выборы президента США.

"Дело против меня – политическое Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США", - написал Вовк на своей странице в соцсети Фейсбуке в среду.

По его словам, ОАСК установил, что со стороны Сытника было превышение полномочий и вмешательство в выборы в США, что нанесло ущерб интересам Украины.

"Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей Окружного административного суда и избежать ответственности за свои противоправные действия", - подчеркнул глава ОАСК.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям Окружного административного суда г.Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Согласно информации, обнародованной в видеоролике на пресс-конференции, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей.

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Как сообщило НАБУ, обыски проходили в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

30 июля Генеральный прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательные материалы, иначе будет служебная проверка.

Позже Вовк заявил, что не боится допроса в Генпрокуратуре и вручения подозрения.

Теги: #набу #сытник #оаск #вовк
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