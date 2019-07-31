В Украину вернулся один из моряков, задержанных в Ливии в 2016 году

Украинский моряк, удерживавшийся в Ливии с 2016 года, вернулся в Украину, сообщил Госсекретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Работаем, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков", - написал Заяц на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, 28 июня 2016 года по подозрению в контрабанде нефтепродуктов ливийская береговая охрана задержала вблизи порта г.Завия девятерых членов экипажа танкера, пять из которых – украинцы. Танкер был перемещен в порт Триполи, начато следствие. При этом в МИД сообщили, что это не первый случай задержания в Ливии в 2016 году морских судов, членами экипажей которых были украинские моряки.

28 декабря два гражданина Украины, члена экипажа арестованного в марте 2016 года в г.Мисурата (Ливия) судна, вернулись на родину.

Из-за угрозы безопасности персоналу посольства Украины в Ливии с февраля 2015 оно временно работает в Тунисе.