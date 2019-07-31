События

14:17 31.07.2019

Раненый в голову в райсуде Одессы нацгвардеец скончался в больнице

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Военнослужащий Национальной гвардии, Украины найденный с огнестрельным ранением в голову в помещении Киевского районного суда г.Одессы, скончался в ночь на среду в Городской клинической больнице №10, сообщает местное издание "Думская" со ссылкой на пресс-центр Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

"Затраты на транспортировку тела на малую родину (в Тернополь) и захоронение берет на себя Национальная гвардия Украины", - сказано в сообщении.

По информации СМИ, 20-летний солдат Нацгвардии совершил попытку самоубийства и оставил предсмертную записку.

Как сообщалось, 29 июля во время несения службы в Киевском районном суде г.Одессы в одном помещений был найден 20-летний солдат Нацгвардии Украины с признаками огнестрельного ранения в голову. Врачи боролись за жизнь военнослужащего.

По данному факту начато служебное расследование.

Теги: #самоубийство #оружие #военный
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