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13:34 31.07.2019

Боевики уже 5 раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – Минобороны

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Боевики уже 5 раз нарушили режим тишины с полуночи, потерь нет – Минобороны

Незаконные вооруженные формирования уже пять раз с начала текущих суток нарушили объявленный 21 июля сего года "режим тишины", предусматривающий прекращение ведения огня из всех видов вооружения, сообщает Министерство обороны Украины.

"Потерь в результате вражеских обстрелов среди наших героев-защитников нет. Подразделения Объединенных сил неуклонно придерживаются установленного во исполнение решения Трехсторонней контактной группы "режима тишины", - говорится в сводке, опубликованной на сайте оборонного ведомства в среду.

Все обстрелы пришлись на Донецкую область. В частности, в районе пос.Пески Ясиноватского района боевики с 2:50 ночи в течение 20 минут вели провокационный обстрел позиций Объединенных сил из подствольных гранатометов. Утром, в 6:50, они начали провокационный обстрел из стрелкового оружия по защитникам с.Водяное Новоазовского района. Огонь боевики вели в течение почти получаса со стороны с.Пикузы.

Со стороны с.Саханка с 8:00 утра боевики полчаса вели провокационный обстрел из стрелкового оружия позиций Объединенных сил у с.Лебединское Волновахского района, а с 11.00 до 11.30 с применением гранатометов и стрелкового оружия – позициям у соседнего с.Широкино. После 11.10 защитники Лебединского также зафиксировали разрыв мины противника калибра 82 мм.

Как сообщалось, с 00:01 21 июля вдоль всей линии разграничения в районе проведения ООС в Донецкой и Луганской областях был установлен "режим тишины", предусматривающий обоюдное прекращение ведения огня из всех видов вооружения. С начала перемирия боевики осуществили уже 13 обстрелов – по одному 23, 27 и 28 июля, при чем вследствие обстрела 27 июля был ранен украинский военнослужащий, три - 29 июля, два - 30 июля и уже пять – с начала суток 31 июля. Вооруженные силы Украины соблюдали установившийся режим тишины.

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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