Попытки заблокировать регистрацию религиозных организаций, решивших войти в ПЦУ будут вмешательством в деятельность госрегистраторов - Минкультуры

Министерство культуры Украины заявляет, что любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации религиозных организаций, которые приняли решение войти в состав Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) могут быть интерпретированы как вмешательство в деятельность должностных лиц - государственных регистраторов.

Как сообщает в среду пресс-служба Минкультуры, приказом министерства №54 от 30 января 2019 года был зарегистрирован устав религиозной организации "Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ)" и признаны утратившими силу приказы Минкультуры от 12 июня 2017 года "О регистрации Устава религиозной организации "Киевской патриархии УПЦ" в новой редакции" и от 8 июля 2016 года "О новой редакции Устава об управлении Украинской православной церкви Киевский патриархат".

Также отмечается, что на основании решений Поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года религиозное объединение УПЦ-КП прекратило свою деятельность, а религиозная организация "Киевская патриархия УПЦ", которая в соответствии с ее уставом была религиозным административным центром и центральным исполнительно-распорядительным органом УПЦ-КП, после создания и регистрации устава "Киевской митрополии УПЦ (ПЦУ)" вошла в состав УПЦ (ПЦУ).

В Минкультуры заявляют, что, несмотря на то, что УПЦ-КП прекратила свою деятельность путем объединения и присоединения к ПЦУ, все функции уставных органов бывшего УПЦ-КП перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ, которые получили все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ-КП.

Кроме того, в Министерстве культуры констатируют, что Священный синод ПЦУ, как руководящий орган этого религиозного объединения, на своем заседании 27 июля 2019 года принял решение о прекращении деятельности религиозной организации "Киевской патриархии УПЦ" путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия УПЦ (ПЦУ)", о чем была сделана соответствующая запись в "Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований".

"Любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций, которые ранее входили в религиозное объединение с таким названием и после Поместного объединительного собора, состоявшегося 15 декабря 2018 года, приняли решение войти в состав поместной (самостоятельной) УПЦ (ПЦУ), могут быть интерпретированы как попытки вмешаться в деятельность должностных лиц – госуарственных регистраторов Министерства культуры Украины", - заявляют в ведомстве.

Отмечается, что Минкультуры делает данное обращение, опережая появление и тиражирование заявлений о якобы возобновлении деятельности бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата и функционирования бывшего центра этого религиозного объединения, а именно религиозной организации "Киевской патриархии УПЦ".

Как известно, Департамент по делам религий и национальностей является структурой Минкультуры.