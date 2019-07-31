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12:07 31.07.2019

В четверг в Украину придет похолодание, днем местами ожидаются небольшие дожди

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В четверг в Украину придет похолодание, днем местами ожидаются небольшие дожди

В ближайшие сутки, 1 августа, с севера Европы на большую часть территории Украины, кроме юга, распространится довольно прохладный и в основном сухой воздух, поэтому температура снизится, особенно в северных и северо-восточных областях, сообщает Укргидрометцентр.

На Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области кратковременные дожди, грозы, в Карпатах местами значительные дожди; на остальной территории - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-24°; в южной части и Закарпатье ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 25-30°.

В Киеве в четверг - без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 1 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 35,9 градусов тепла в 1936 году, самая низкая - ночью на отметке 10,0 градусов выше ноля в 1904 году.

В пятницу, 2 августа, в Украине без существенных осадков, лишь днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях местами - кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-25°; в южной части и Закарпатье ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 25-30°.

В Киеве ночью - без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.

31 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 25-27°, возле Одессы 21°, в Днепре в пределах Киева 23°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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