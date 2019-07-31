Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года.

"Я с самого начала говорил, что иду в президенты, чтобы упростить жизнь нашим гражданам. Цифровизация государственных услуг или "Государство в смартфоне" является приоритетом нашей команды. Особенно это касается общественно важных и массовых услуг, когда родители вынуждены проходить бюрократическое ад с младенцем на руках. Я поручаю реализовать проект "еМалятко" до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры", - цитирует президента Украины его пресс-служба во вторник, ссылаясь на итоги совещания по вопросам реализации комплексных электронных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением соответствующих документов.

Советник президента Михаил Федоров подчеркнул, что проект "еМалятко" - уникальный не только в Украине, но и в мире.

"Наш проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению. Проект является очень сложным и комплексным, и мы с самого начала хотим задать высокие стандарты управления им", - сказал он.

По его словам, профильные центральные органы исполнительной власти до 7 августа должны подготовить отраслевые планы и определить руководителей подпроектов, а уже 9 августа состоится обсуждение общего плана реализации проекта.

Проект "еМалятко" предусматривает, что по одному заявлению сразу в роддоме можно будет получить 10 госуслуг: 1) государственная регистрация рождения ребенка; 2) регистрация места проживания родившегося ребенка; 3) назначение помощи при рождении ребенка; 4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; 5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов; 6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; 7) происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; 8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; 9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; 10) назначение помощи многодетным семьям.

Реализация электронного проекта "еМалятко" предусмотрена указом президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" и предполагает уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов - с 37 до одного.

Реализация инициатив пройдет при поддержке международных проектов, в частности программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).