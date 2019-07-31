События

09:43 31.07.2019

Владелец отелей Holiday Inn откажется от мини-шампуней в номерах в борьбе с пластиком

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InterContinental Hotels Group (IHG), владелец сетей отелей Holiday Inn и InterContinental Hotels, прекратит ставить в номерах миниатюры шампуней, гелей для душа и других средств в рамках борьбы с пластиковыми отходами.

Как говорится в сообщении компании, их заменят на полноразмерные версии средств гигиены во всех номерах гостиниц Holiday Inn и InterContinental Hotels (около 843 тыс.) к 2021 году.

"Сейчас как никогда важно, чтобы компании ставили перед собой цель действовать ответственно - мы знаем, что именно этого ждут наши гости, владельцы, коллеги, инвесторы и поставщики", - сказано в заявлении CEO IHG Кита Барра.

Ряд крупных компаний, в том числе Amcor, L'Oreal, Mars, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Walmart и Werner & Mertz, уже дали обещание отказаться от одноразовых упаковок в тех случаях, когда это возможно, к 2025 году, согласно данным научно-исследовательского центра Ellen MacArthur Foundation.

IHG на текущий момент ежегодно размещает в своих отелях в среднем 200 млн миниатюр средств гигиены, говорится в сообщении компании. За счет перехода на новый стандарт оператор гостиниц рассчитывает существенно сократить количество пластиковых отходов.

IHG - один из крупнейших в мире операторов гостиниц со штатом около 400 тыс. человек в более чем 100 странах.

Теги: #гостиница #пластик #экология
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