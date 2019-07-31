За сутки вторника боевики дважды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь – штаб ООС

За минувшие сутки боевики два раза нарушили режим тишины на Донбассе, потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"30 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: возле Луганского - из гранатометов различных систем. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", – говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе также подчеркнули, что с начала текущих суток был зафиксирован один обстрел позиций ООС.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции наших защитников были обстреляны один раз: вблизи Песок - из подствольного гранатомета" – подытожили в штабе ООС.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.