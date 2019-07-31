Выбор победителя конкурса на лучший проект будущего Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру отложен до осени

29 июля состоялось заседание жюри в рамках второго этапа архитектурного конкурса на лучший проект будущего Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру, по результатам заседания было принято решение отложить объявление победителя и продолжить встречу жюри осенью этого года, сообщает пресс-служба Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"Мы хотим, чтобы проект-финалист соответствовал уровню знаковости здания мирового масштаба, о чем было заявлено в начале архитектурного конкурса. Поэтому нам нужно дополнительное время, чтобы принять правильное решение", - рассказала исполнительный директор и директор по стратегии Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (BYHMC) Яна Баринова.

Во время обоих этапов конкурса члены жюри оценивают проекты на условиях анонимности по заранее определенным критериям

"Все пять представленных проектов стоимостные. После первого этапа конкурса команды значительно доработали их на основе рекомендаций жюри. Ведь мы стремимся найти оптимальное сочетание сильной концепции с органической интеграции проекту в пространство Бабьего Яра. Поскольку к конкурсному жюри входят архитекторы мирового уровня, и некоторые из них не смог присутствовать на заседании 29 июля, все решили, что окончательное решение нужно принять в полном составе », - рассказывает Бенджамин Хосбах, директор компании [phase eins],

Архитектурный конкурс на лучший проект Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" стартовал 19 декабря 2018. Всего поступило 165 заявок из 36 стран мира. Первый этап конкурса завершился 4 мая. По его результатам члены жюри выбрали 5 лучших проектов из 10 представленных командами архитекторов и ландшафтных дизайнеров.