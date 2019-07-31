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05:49 31.07.2019

Помпео рассчитывает на скорое возобновление переговоров США с КНДР, но не назвал возможную дату

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Помпео рассчитывает на скорое возобновление переговоров США с КНДР, но не назвал возможную дату

Соединенные Штаты надеются, что переговорный процесс с Северной Кореей по вопросам денуклеаризации возобновится достаточно скоро, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы считаем, что начала переговоров не придется ждать слишком долго. Я на это очень надеюсь", - заявил он журналистам в самолете по пути на министерскую встречу АСЕАН в Бангкоке.

В то же время, Помпео сказал, что процесс возобновления переговоров занял несколько больше времени, что обещал лидер КНДР Ки Чен Ын, который заявил на встрече с президентом Дональдом Трампом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, что переговоры начнуться через несколько недель.

"Предстоит проделать еще определенную подготовительную работу. Я никогда не устанавливаю конкретных дат. Я надеюсь, что вскоре спецпредставитель (США по КНДР - ИФ) Биган сядет за стол переговоров с новым, думаю, партнером из Северной Кореи", - заявил госсекретарь.

Он сказал, что хотел бы в рамках мероприятия в Бангкоке встретиться с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо, если тот будет там присутствовать.

"Мы не ждем, что северные корейцы будут на мероприятии в Бангкоке, но если они будут, я бы с нетерпением ждал возможности встретиться с министром иностранных дел Ли Ен Хо, это было бы здорово. Посмотрим, если он там будет, я уверен, что мы встретимся", - добавил Помпео.

Теги: #сша #переговоры #госсекретарь #кндр
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