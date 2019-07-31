Начальник отдела Госэкоинспекции на Полтавщине задержан при получении 100 тыс грн. взятки - МВД

В Полтавской области .начальник отдела Государственной эккологической инспекции задержан при получении неправомерной выгоды в размере 100 тыс грн, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины

"Служащий требовал крупную сумму от представителя одного из предприятий за возобновление осуществления хозяйственной деятельности, которая была прекращена за выявленные нарушения экологического законодательства. Также было обещано невмешательство и не проведение проверок в дальнейшем", - говорится в сообщении, на официальной странице МВД Украины в Фейсбуке

Коррупционер задержаны, решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.