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04:30 31.07.2019

Договор по СНВ между США и Россией, вероятно, не будет продлеваться – Болтон

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Договор по СНВ между США и Россией, вероятно, не будет продлеваться – Болтон

 США, видимо не будут продлевать с Россией договор по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), хотя окончательное решение еще не принято, завил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Маловероятно, что он будет продолен, хотя окончательное решение еще не принято", - сказал он, выступая на студенческой конференции.

При этом Болтон отметил, что ратифицированный США в 2010 году договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году, уже имел значительные упущения. В частности, в него не были включены тактические ядерные ракеты и ракеты малой дальности, новые российские средства доставки.

"Зачем продлевать договор только ради того, чтобы говорить, что он существует? Нам нужно фокусироваться на чем-то получше, и мы это сделаем", - сказал советник Дональда Трампа.

Теги: #продление #сша #россия #снв
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