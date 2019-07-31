В КНДР запустили несколько ракет, заявляют в Сеуле

Северокорейские военные провели пуск нескольких ракет, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на генштаб Южной Кореи.

Тип ракет пока не уточняется.

В объединенном комитете начальников штабов указали, что пуск был осуществлен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Пукто на восточном побережье.

В заявлении подчеркивается, что дальнейшие пуски ракет не исключаются, и в комитете сохраняют боевую готовность.

Ранее в июле КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что речь тогда шла о баллистических ракетах малой дальности.

Согласно резолюциям ООН, КНДР запрещено производить запуски баллистических ракет.