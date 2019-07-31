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00:27 31.07.2019

Додон заявил, что в ближайшее время начнется уголовное преследование по нашумевшим преступлениям в Молдове

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Додон заявил, что в ближайшее время начнется уголовное преследование по нашумевшим преступлениям в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в ближайшее время начнется уголовное преследование по ряду громких дел, связанных с "кражей миллиарда из банковской системы" и другими коррупционными схемами.

"Один из наиболее часто задаваемых обществом вопросом - когда будут наказаны все причастные к нашумевшим преступлениям в Молдове, в том числе - в краже миллиарда денег из банковской системы и других делах? Однако для того, чтобы привлечь к ответственности всех виновных, было нужно новое руководство Генеральной прокуратуры, так как старое действовало по команде Демпартии, и ничего не хотело предпринять в этом отношении", - сказал президент во вторник вечером в ходе прямой линии на сайте "Одноклассники".

Он отметил, что по предложению парламента, президент назначил и.о. генерального прокурора Дмитрия Робу.

"У меня состоялась встреча с этим человеком. Я решил подписать указ о его назначении на должность Дмитрия Робу. Думаю, что несмотря на то, что он достаточно молодой, справится с непростой работой. Я думаю, что у нас в следующие недели будут конкретные дела, громкие, будет открытие уголовных дел на людей, которые были у руководства и выполняли все эти преступные схемы", - подчеркнул президент.

По его словам, идет речь и краже миллиарда долларов из банковской системы, узурпации государственной власти, схемы контрабанды и коррупции.

"Во всем этом участвовало много человек. Я полагаю, что в предстоящие недели и.о. генпрокурора придет и в парламент, чтобы потребовать снятия иммунитета с некоторых депутатов", - сказал Додон.

Как ранее сообщал "Интерфакс", во вторник президент Молдовы назначило и.о. генпрокурора 41-летнего Дмитрия Робу. Он будет исполнять обязанности прокурора на протяжении нескольких месяцев, пока Высший совет прокуроров проведет конкурс по отбору кандидата на этот пост.

После отставки генпрокурора Молдовы, прокуратура отказывалась начинать расследования по делам, в которых были замешаны бывшие руководители республики, депутаты и министры. Поэтому было решено назначит нового и.о. генпрокурора, чтобы начать эти расследования.

Во вторник лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк, который сбежал за границу сразу после перехода его партии в оппозицию, сложил депутатский мандат. Он написал в социальных сетях, что на нового прокурора будут оказывать давление по этому поводу, а потому он решил самостоятельно отказаться от мандата и депутатской неприкосновенности. При этом, возвращаться в Кишинев беглый олигарх не собирается.

Теги: #молдова #додон #дело #преследование
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