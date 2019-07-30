Гончарук допускает отмену моратория на продажу земли до конца года

Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук допускает разблокирование рынка земли до конца 2019 года, а также рассчитывает на разблокирование процесса приватизации.

"Есть понимание в команде (президента - ИФ), что если это (отмена моратория - ИФ) не будет сделано в этом году, то будет довольно сложно", - сказал он в интервью Bloomberg.

Гончарук отметил, что идет дискуссия со Всемирным банком о моделях проведения земельной реформы, в частности, относительно возможности приобретать земельные участки иностранцами. При этом наиболее либеральная модель позволит увеличить ВВП более чем на 3% в год, наиболее консервативная версия реформы ускорит рост экономики на 0,5% ВВП.

"Мы рассматриваем наименее безболезненные и наиболее эффективные варианты", - цитирует агентство Гончарука.

В то же время правительство разблокирует процесс приватизации, которая, в частности, затронет "Укрпошту" и "Укрзализныцю", а также государственные банки, отметил он.

"Банки должны быть проданы прежде всего. Я хочу, чтобы десять системных банков зашли в Украину", - сказал Гончарук.

По словам Гончарука, в Офисе президента рассчитывают на заключение новой программы с Международным валютным фондом в сентябре сроком на три-четыре года.

При этом он подтвердил информацию о том, что нынешний министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свою должность в новом правительстве.