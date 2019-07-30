События

22:00 30.07.2019

Глава ОАСК не боится допроса в Генпрокуратуре и вручения подозрения

2 мин читать
Глава ОАСК не боится допроса в Генпрокуратуре и вручения подозрения

 Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что не боится допроса в Генеральной прокуратуре и вручения подозрения.

"Я публично заявлял и еще раз подчеркиваю: я не боюсь вручения подозрения. Более того, я лично призвал именно к законным процессуальным действиям. Вручение подозрения - это единственная законная возможность доказать абсурдность ситуации, которую искусственно создали Сытник и Горбатюк", - написал Вовк, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

По мнению председателя ОАСК, открытие уголовного производства против него является "вымышленным и юридически бесперспективным".

О повестке на допрос в Генпрокуратуру судья Вовк узнал из сообщения, на официальной странице пресс-секретаря Генпрокурора Украины Ларисы Сарган.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям Окружного административного суда г.Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Согласно информации, обнародованной в видеоролике на пресс-конференции, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей. "В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что к разработанному Вовком плану были привлечены не только отдельные судьи ОАСК, но и некоторые правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований, задачей которого было осуществление давления на комиссию с целью сложения полномочий отдельными ее членами", - сказано в ролике.

Некоторые судьи ОАСК отказались участвовать в плане Вовка.

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Как сообщило НАБУ, обыски проходили в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

Теги: #киев #украина #генпрокуратура #судья
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:25 30.07.2019
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года

17:50 30.07.2019
Чистая прибыль Ощадбанка в I полугодии выросла в 4 раза

Чистая прибыль Ощадбанка в I полугодии выросла в 4 раза

16:28 30.07.2019
Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

Украинский суд арестовал российский танкер "Neyma" вместе с изъятыми при обыске документами

12:49 30.07.2019
Богдан: мы подаем в правоохранительные органы информацию о коррупционных процессах в городе Киеве

Богдан: мы подаем в правоохранительные органы информацию о коррупционных процессах в городе Киеве

12:01 30.07.2019
Кабмин расширил распространение спецпошлины на другие коды импортируемого в страну сжиженного газа из РФ

Кабмин расширил распространение спецпошлины на другие коды импортируемого в страну сжиженного газа из РФ

11:32 30.07.2019
Более 300 курсантов-пограничников отбыли для усиления охраны госграницы Украины с ЕС

Более 300 курсантов-пограничников отбыли для усиления охраны госграницы Украины с ЕС

09:28 30.07.2019
РФ перекрыла четверть Черного моря

РФ перекрыла четверть Черного моря

08:55 30.07.2019
В Киеве во вторник ожидается гроза

В Киеве во вторник ожидается гроза

08:06 30.07.2019
На Днепропетровщине объявили о чрезвычайной пожарной опасности

На Днепропетровщине объявили о чрезвычайной пожарной опасности

07:46 30.07.2019
В Киевской области на пожаре в частном доме погибли двое детей

В Киевской области на пожаре в частном доме погибли двое детей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле Луганского, украинские военные не пострадали

ЦИК признала избранными уже 84 нардепа

Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг: стартует работа над проведением электронных выборов и переписи населения

ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд оставил под арестом "экс-начальника ПВО Славянской бригады" "ДНР" Цемаха

Безсмертный: Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского"

Четверым судьям по делу Окружного админсуда Киева высланы повестки на 2 августа для вручения подозрений – Луценко

ГБР расследует возможное злоупотребление сотрудниками Киевской таможни, которые не провели таможенный контроль самолета рейса Киев-Запорожье

Суд ЕС обязал сайты с кнопкой "Like" от Facebook предупреждать о сборе данных

"Укроборонпром" сменил руководителя НПКГ "Зоря-Машпроект"

На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле Луганского, украинские военные не пострадали

ЦИК признала избранными уже 84 нардепа

Нацдепозитарий отложил переход на новое ПО до 30 сентября

Власти Тенерифе запретят туристам строить башни из камней

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА