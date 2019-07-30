Глава ОАСК не боится допроса в Генпрокуратуре и вручения подозрения

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что не боится допроса в Генеральной прокуратуре и вручения подозрения.

"Я публично заявлял и еще раз подчеркиваю: я не боюсь вручения подозрения. Более того, я лично призвал именно к законным процессуальным действиям. Вручение подозрения - это единственная законная возможность доказать абсурдность ситуации, которую искусственно создали Сытник и Горбатюк", - написал Вовк, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

По мнению председателя ОАСК, открытие уголовного производства против него является "вымышленным и юридически бесперспективным".

О повестке на допрос в Генпрокуратуру судья Вовк узнал из сообщения, на официальной странице пресс-секретаря Генпрокурора Украины Ларисы Сарган.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям Окружного административного суда г.Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Согласно информации, обнародованной в видеоролике на пресс-конференции, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей. "В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что к разработанному Вовком плану были привлечены не только отдельные судьи ОАСК, но и некоторые правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований, задачей которого было осуществление давления на комиссию с целью сложения полномочий отдельными ее членами", - сказано в ролике.

Некоторые судьи ОАСК отказались участвовать в плане Вовка.

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Как сообщило НАБУ, обыски проходили в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.