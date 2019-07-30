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21:04 30.07.2019

Апелляционный суд оставил под арестом "экс-начальника ПВО Славянской бригады" "ДНР" Цемаха

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Апелляционный суд оставил под арестом "экс-начальника ПВО Славянской бригады" "ДНР" Цемаха

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты подозреваемого в создании террористической группы боевика "ДНР" Владимира Цемаха, которого ряд СМИ увязывают с уничтожением в июле 2014 года в небе над Донбассом из российского ЗРК "Бук" авиалайнера Malaysia Airlines рейса MH17.

Как сообщает во вторник пресс-служба Киевского апелляционного суда, коллегия судей рассмотрела жалобу, поданную стороной защиты на решение судьи Шевченковского райсуда Киева от 29 июня, применившего к Цемаху меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток – до 25 августа включительно.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда г.Киева от 29 июня 2019 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в обнародованном сообщении.

В пресс-службе Киевского апелляционного суда напомнили, что Цемах подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, интернет-издание "Факты" приводит слова прокурора Олега Пересады, который в суде заявил о том, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу об уничтожении авиалайнера рейса MH17 в 2014 году.

По словам прокурора, в соответствии с межгосударственным соглашением между Украиной и Нидерландами, Цемах даст показания на видеоконференции. "Это будет по видеосвязи. Так прописано в этом соглашении", - цитирует издание Пересаду.

Он сообщил, что помимо Цемаха будет свидетельствовать на процессе также "экс-начштаба Минобороны ДНР" Дмитрий Куприян (позывной "Батя").

Прокурор отметил, что и Цемах, и Куприян имеют в деле статус свидетелей.

О Владимире Цемахе активно писали российские СМИ в начале июля. Сообщалось, что украинские спецслужбы сумели тайно вывезти из Снежного на подконтрольную Киеву территорию "бывшего начальника ПВО Славянской бригады" Цемаха как свидетеля по делу уничтожении авиарейса MH17 в июле 2014 года ракетой из российской ЗРК "Бук". Сообщалось также, что украинский суд арестовал Цемаха.

Официальных комментариев украинских силовиков по этому поводу не было.

Теги: #апелляция #боевик #отказ
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