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20:16 30.07.2019

Безсмертный: Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского"

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Безсмертный: Украине было бы выгодно расширение "нормандского" формата до "будапештского"

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный считает выгодным для Киева расширение нормандского формата с привлечением США и Великобритания, а также Китая.

"Нельзя говорить, что нормандский формат быстро соберется и начнет принимать решения. Это преувеличение", - заявил Безсмертный изданию "ГОРДОН".

Он напомнил, что "нормандский формат уже давно не работает, в последний раз встреча глав государств была в 2016 году, после этого – лишь несколько телефонных разговоров – и все".

По мнению Безсмертного, в связи выборами различного уровня в сентябре в РФ президенту Владимиру Путину "очень сложно принять решение о встрече в нормандском формате и начать диалог о Донбассе". "Причина этого в том, что российские СМИ настроили общество в РФ на определенную позицию. Что не может не отражаться на их электоральных настроениях. Для Путина участие в нормандском формате – значит, "сбить прицел". Тут не так все просто", - считает Безсмертный.

При этом он сомневается, что американские власти поддержат инициативу президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет США и Великобритании

"Вряд ли американцы с удовольствием воспримут инициативу расширения нормандского формата за счет США. Также сложно сказать, что этой инициативе будет рад Кремль. Нужно ли это Украине? Да. Нам выгодно, чтобы к данному процессу были привлечены США, Великобритания и желательно Китай. Но гарантирует ли объединение нормандского и будапештского форматов решение проблемы – большой вопрос", – сказал Безсмертный.

По его словам, власти США считают, что сделали достаточно для урегулирования ситуации на Донбассе и "дали понять: на данный момент расширение нормандского формата невозможно". "По мнению американцев, спецпредставителя в Украине достаточно. Как и отдельного диалога Москвы и Вашингтона с участием представителей нормандского формата. Также стоит учитывать, что в Хельсинки (на саммите Россия – США в июле 2018 года. – ИФ) начались стратегические консультации между США и РФ – с точки зрения Вашингтона, это может обеспечить возможность решения вопроса войны на Донбассе", – сказал Безсмертный.

Теги: #переговоры #мнение #донбасс
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