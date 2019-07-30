ГБР расследует возможное злоупотребление сотрудниками Киевской таможни, которые не провели таможенный контроль самолета рейса Киев-Запорожье

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют факты возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками Киевской таможни Государственной фискальной службы Украины (ГФС), которые не провели таможенный контроль самолета, летевшего из Киева в Запорожье.

Как сообщает во вторник пресс-служба ГБР, по предварительной информации воздушное судно вылетело из аэропорта "Киев" (Жуляны) и направлялось в аэропорт "Запорожье". На таможенном посту Киевской таможни ГФС самолет не прошел надлежащий таможенный контроль из-за возможного содействия должностных лиц таможни. Такие действия должностных лиц таможни могли повредить государственным интересам Украины.

В рамках расследования проводятся санкционированные обыски в помещениях таможенного поста "Аэропорт "Киев" (Жуляны), и в помещениях Запорожской таможни ГФС и таможенного поста "Запорожье-аэропорт".

ГБР проводит досудебное расследование, открытое по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).