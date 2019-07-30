События

19:15 30.07.2019

На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле Луганского, украинские военные не пострадали

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На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС возле Луганского, украинские военные не пострадали

На Донбассе во вторник боевики нарушили запрет на использование любого оружия, обстреляв украинские позиции возле н.п.Луганское Донецкой области, потерь среди украинских военных нет, сообщают в ООС.

"С начала текущих суток Вооруженные силы Украины придерживаются устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушают запрет на использование любого оружия", - сказано в сводке пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Так, по информации ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" незаконные вооруженные формирования совершили обстрел из гранатометов различных систем украинских позиций возле Луганского с направления Нижнее Лозовое.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сказано в сообщении.

За минувшие сутки, 29 июля, боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима тишины.

Теги: #оос #сводка
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