Власти Тенерифе запретят туристам строить башни из камней

Власти Тенерифе хотят запретить туристам строить башни из камней на пляжах острова, поскольку они наносят вред окружающей среде, сообщает газета The Sun.

"Биологи утверждают, что пирамиды из гальки нарушают экосистему острова. Защитники природы предлагают установить плакаты, напоминающие о последствиях сооружения каменных скульптур, а также ввести запрет на законодательном уровне", - пишет издание.

Как отмечает газета, туристы стекаются на галечные пляжи ради фотографий. Однако местные защитники окружающей природы выступают против возведения пирамид, поскольку некоторые членистоногие используют гальку как укрытие. "Кроме того, в нижней части камней растут крохотные водоросли, которыми кормятся рачки, рептилии, моллюски. Когда гальку постоянно перемещают, объем этих водорослей сокращается", - приводит The Sun слова биолога Педро Луиса Санчеса.

Традиция складывать башни из камней сформировалась после медитативного мероприятия "Гармоническая конвергенция", которое прошло в 1987 году. Люди собирались в священных местах планеты, таких, как пирамида Хеопса в Египте, озеро Байкал в Сибири, скала Улуру в Австралии, город Гластонбери в Великобритании, Мачу-Пикчу в Перу, вулкан Халеакала на Гавайях и гора Шаста в США. "В США участники мероприятия собрали из камней скульптуры, а теперь туристы пытаются воспроизвести это на пляжах Тенерифе", - пишет издание.

По словам директора фонда сохранения природы Telesforo Bravo Juan Coello Хайме Коэльо, туристы наивно полагают, что башни из гальки - это часть местной культуры, связанная с языческими верованиями. "В Шотландии или Перу такие скульптуры можно рассматривать как древние места захоронений, но в Испании такого не было", - подчеркивает эксперт.

Как отмечает The Sun, теперь местные волонтеры и сотрудники фонда вынуждены постоянно приводить пляжи в порядок.