Лукашенко заявляет о необходимости развития биотехнологий как новой отрасли в Беларуси

ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК) в 2020 году введет в эксплуатацию комплекс комбикормовых заводов и зернохранилище, в 2021 году заработает по всей технологической цепочке, сообщила пресс-служба главы республики.

"Предполагается, что объекты будут вводиться в эксплуатацию поэтапно, как это практикуется во всем мире. И это обязательно надо делать. Нащупывая объемы сырья, которые мы можем закупить для этого предприятия (а это немалые объемы), и самое главное - реализация готового продукта. Поэтому наращивать производство надо постепенно", - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник.

"До полного завершения строительства действующие заводы уже будут выпускать продукцию и приносить прибыль", - добавил он.

Лукашенко напомнил, что при создании БНБК ставилась амбициозная цель создать предприятие "завтрашнего дня". "Его задача - производство и экспорт конкурентоспособной на мировом рынке продукции агропромышленного комплекса, что в результате позволит минимизировать импорт и максимально сократить количество посредников внутри страны", - сказал он.

Лукашенко также остановился на теме реализации готовой продукции БНБК. "Это важнейший вопрос. Все мы найдем - и сырье, и объект построим, все сделаем. Но главный вопрос - это реализация готовой продукции как внутри страны (потому что у нас есть потребление и потребность в этой продукции), так и за ее пределами. Цена вопроса - эффективность нашего сельскохозяйственного производства и прежде всего животноводства", - подчеркнул он.

Как сообщалось, БНБК реализует проект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" на средства Эксимбанка Китая, генеральным подрядчиком выступает китайская CITIC Construction Co. Ltd.

Эксимбанк Китая выделил кредиты на общую сумму 4,29 млрд юаней (около $623 млн по текущему курсу), в том числе 1,75 млрд на первый этап проекта и 2,5 млрд - на второй. Он также будет финансироваться за счет коммерческого кредита на $50 млн (оборотные средства) и средств акционеров на $35 млн.

Строительство ведется на площади 160 га в Пуховичском районе Минской области. В числе объектов - предприятия по глубокой переработке зерна с получением аминокислот для производства высокопродуктивных, сбалансированных кормов и кормовых добавок. Также планируется производство более 500 тыс. тонн комбикормов ежегодно.

Продукцию предприятия планируется поставлять на внутренний рынок и на экспорт - в Украину, Россию, страны ЕС, Китай.

Также проект предполагает создание сырьевой базы с выращиванием злаков, зернобобовых и масличных культур. Кроме того, будет создано автопредприятие для организации перевозок и технического обслуживания транспорта, предусматривается строительство теплоэлектростанции и двухтрансформаторной подстанции.

ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" было зарегистрировано в августе 2016 года в соответствии с президентским указом. Корпорация является заказчиком проектирования, строительства и комплектации объектов агропромышленного производства.

