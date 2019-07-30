Правоохранители проводят обыски в аэропортах Киева и Запорожья за пропуск самолета без проверки

Государственное бюро расследований (ГБР), Государственная фискальная служба и Генеральная прокуратура Украины проводят обыски в аэропортах "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на таможенном посту Запорожской таможни ГФС в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц Киевской городской таможни, которых подозревают в злоупотреблении служебным положением.

"По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не проведя должным образом его проверки и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", – сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в Facebook во вторник.

По ее словам, досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 364 Уголовного кодекса, устанавливает обстоятельства возникновения уголовного правонарушения.