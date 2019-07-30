Руководители Генштаба ВСУ и Нацгвардии Калифорнии подписали Меморандум по военному сотрудничеству на 2019-2021гг

Во вторник, 30 июля, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак провел рабочую встречу с генерал-адъютантом Национальной гвардии штата Калифорния (США) генерал-майором Дэвидом Болдуин, по итогам которой стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между формированиями по военному сотрудничеству на 2019-2021 годы.

"По итогам переговоров, руководителями Генерального штаба ВС Украины и Национальной гвардии штата Калифорния подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Национальной гвардией штата Калифорния США по военному сотрудничеству на 2019-2021 годы", - сообщается во вторник на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества между ВСУ и Нацгвардией Калифорнии, дальнейшие направления и форматы военного сотрудничества, реализациюи совместных мероприятий.

"Мы высоко ценим военное сотрудничество с Национальной гвардией штата Калифорния и благодарим за постоянную поддержку Вооруженных сил Украины в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации, в частности, за предоставленную материально-техническую помощь, организованные и проведенные мероприятия по коллективной и индивидуальной подготовке украинских военнослужащих", - сказал в ходе встречи начгенштаба украинской армии.

В пресс-службе Генштаба ВСУ добавили, что официальный визит в Украину делегации Национальной гвардии штата Калифорния США продолжается.