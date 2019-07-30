Более 200 преступлений, связанных с торговлей людьми, выявили украинские полицейские за полгода

В течение первых шести месяцев этого года украинские полицейские обнаружили 214 уголовных преступлений, предусмотренных статьей 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми (БПСТЛ) Национальной полиции Украины Артем Крищенко.

"Правоохранители установили 170 украинцев, пострадавших от торговли людьми. Среди них - пятеро детей… В рамках 190 уголовных производств этой категории следователи сообщили о подозрении лицам, их совершившим. Досудебное расследование уже закончено в 104 уголовных производствах, открытых по фактам торговли людьми", - сказал Крищенко во вторник, 30 июля, во Всемирный день противодействия торговле людьми, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По его словам, среди 170 человек, которые стали жертвами действий злоумышленников, 98 мужчин, 67 женщин, трое несовершеннолетних и двое малолетних детей.

Крищенко отметил, что за 6 месяцев 2019г полицейские разоблачили четыре организованные группы, которые действовали в сфере торговли людьми. Их деятельность распространялась на территории пяти областей и Киева.

"В целом полицейскими подразделений БПСТЛ прекращена деятельность 19 организованных групп. В состав этих групп входило 68 соучастников. Наиболее распространенной формой торговли людьми стала трудовая эксплуатация - это 94 факта. Также полицейские установили 84 факта торговли людьми в форме сексуальной эксплуатации", - рассказал он.

Начальник департамента добавил, что обычно жертвами злоумышленников становятся женщины, которые не работают, имеющие на иждивении детей, разведенные, находящиеся в тяжелом материальном положении. Также выявлено 30 фактов торговли людьми в форме вовлечения граждан в преступную деятельность. Наиболее уязвимой категорией граждан здесь стали мужчины в возрасте от 25 до 35 лет.

"Обычно пострадавших вербовали для работы курьерами по доставке фасованного товара. Так путем обмана злоумышленники заставляли жертв участвовать в наркотрафике", - сказал Крищенко.

Он сообщил, что следователи начали три уголовных производства по фактам торговли детьми. Речь идет как о продаже с целью усыновления, так и о передаче с целью эксплуатации. В частности, в июне этого года во Львовском международном аэропорту полицейские задержали 38-летнюю женщину, которая пыталась продать своего ребенка для сексуальной эксплуатации за рубежом.