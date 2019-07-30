АМПУ направила в Офис президента Украины инициативы по развитию морской отрасли

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) направило в Офис президента Украины пакет инициатив - как неотложных, так и стратегических, - для решения проблемных вопросов, препятствующих развитию портовой отрасли страны.

Об этом сообщил глава АМПУ Райвис Вецкаганс во время пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Передача наработанного пакета инициатив - логическое продолжение диалога между Офисом президента Украины и АМПУ по итогам нашей встречи в рамках рабочей поездки Владимира Зеленского в Одессу 13 июля. Каждый пункт этого документа содержит существующую проблему, связанный с ней закон или нормативный акт, а также цель и ожидаемые результаты от принятия необходимых решений. Надеюсь, что плодотворное сотрудничество с новым составом правительства и парламента позволит нам сдвинуть с места много процессов, которые сдерживают развитие портовой отрасли Украины", - сказал руководитель АМПУ.

Так, одной из инициатив Администрации морпортов является пересмотр дивидендной политики государства относительно АМПУ.

По словам Вецкаганса, сохранение нынешней ставки дивидендов на уровне 90% приведет к катастрофическому снижению объема инвестиций в развитие портовой инфраструктуры – в 2,6 раза по сравнению с 2018 годом.

Кроме того, АМПУ предлагает принять новый закон "О концессии". По мнению главы администрации, этот документ создаст новые механизмы государственно-частного партнерства и будет способствовать увеличению частных инвестиций в отрасль, а также обеспечит выход государства из сегмента стивидорной деятельности.

"Нам нужна законодательная база, чтобы контрактные отношения между государством в виде ГП "Администрация морских портов Украины" и частным бизнесом были закреплены. Новый закон "О концессии", который продвигает государственное и частное партнерство, это подразумевает. Мы считаем, что это будет определенный "драйвер" развития портов", - отметил Вецкаганс.

Помимо этого, актуальной в настоящее время проблемой АМПУ считает экологическую безопасность.

Руководитель предприятия отметил, что он приветствует принятие Кабинетом министров Украины порядка взаимодействия между представителями АМПУ и Госэкоинспекции, который закрепил функции мониторинга акватории, в то же время Администрация морпортов предлагает принять еще два документа, один из которых, по его словам, будет вынесен на рассмотрение Госрегуляторслужбы уже 31 июля 2019 года.

Кроме того, АМПУ предлагает утвердить обновленную Стратегию развития морпортов до 2038 года.

Как утверждают в Администрации морпортов, принятие указанной стратегии важно как для государства, так и для украинских и международных инвесторов, которым нужно понимать, как будет развиваться отрасль в долгосрочной перспективе.

"В настоящее время мы проводим стратегическую экономическую экспертизу и надеемся, что в ближайшее время эта стратегия (развития морпортов до 2038 года – ИФ) будет утверждена", - добавил Вецкаганс.

Пакет инициатив АМПУ содержит также ряд законопроектов, направленных на развитие внутренних водных путей. "Мы считаем, что в будущем должен быть закон, который бы регламентировал правила работы на внутренних водах, решал вопрос управления этими портами и источников финансирования", - сказал глава предприятия.

Относительно собственной деятельности АМПУ предлагает осуществить ее корпоратизацию для "гармоничного земельного планирования, расширения полномочий наблюдательного совета для более гибкого финансового планирования, а также изменения финансового и процедурного механизмов аренды причалов.

"Мы должны четко понять, что 263 причала, которые в большей степени были построены десятилетиями назад, государство не в состоянии привести в стопроцентную готовность для бизнеса. Более 20 причалов у нас уже выведены из эксплуатации, до 50 будут ремонтироваться. Нам нужны инструменты, чтобы отдать их в концессию либо в аренду. Для этого нам нужно корпоратизировать АМПУ, чтобы у нас этот инструмент был", - отметил Вецкаганс.

"Наша стратегическая цель – во-первых, благодаря эффективному партнерству государства и бизнеса нарастить объемы перевалки в украинских портах не менее чем на 25 млн тонн за пять лет, а до 2038 года пересечь отметку в 200 млн тонн в год (по оптимистическому сценарию) за счет повышения эффективности использования портовой инфраструктуры", - подчеркнул он.