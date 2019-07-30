Дипломаты отслеживают ход расследования убийства украинского туриста в ЮАР

Посольство Украины в Южноафриканской республике (ЮАР) продолжает отслеживать ситуацию с расследованием убийства украинского туриста местными грабителями, выражает соболезнования его родным и друзьям.

"Посольство Украины в ЮАР выражает глубокие соболезнования семье и друзьям украинского гражданина Ивана Иванова, который трагически погиб в субботу, 27 июля 2019 года, в г.Кейптаун... и продолжает отслеживать ситуацию с расследованием", - говорится в сообщении посольства в Фейсбук во вторник.

Дипломаты также сообщили, что мэр Кейптауна совместно с украинской общиной планируют провести богослужение на месте преступления.

Накануне, в понедельник, южноафриканские СМИ сообщили, что 44-летнего гражданина Украины убили грабители на одной из туристических троп горы Пик Чепмена в Кейптауне.

Как сообщает местный сайт "News24.com" со ссылкой на пресс-секретаря полиции Западной Капской провинции полковника Андре Трауна, что трое мужчин забрали рюкзак украинца с его личными вещами и скрылись с места преступления.

"На мужчину напали трое и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате кровотечения украинец погиб", - говорится в заметке.

Издание также проинформировало, что одного из нападавших – 25-летнего мужчину, у которого был рюкзак Иванова – задержали.

По информации СМИ он признался в грабеже и нанесении ножевых ранений и рассказал полицейским, где найти тело.