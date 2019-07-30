Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены

Иранский суд приговорил к высшей мере наказания советника президента Ирана Мохаммада Али Наджафи за убийство супруги Митру Наджафи, передает во вторник агентство "Тасним".

По словам представителя судебной власти Голяма Хоссейна Эсмаели, советник президента по исламскому праву приговорен к кисасу - наказанию, равному по тяжести совершенному противоправному деянию. Решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней.

Бывший мэр Тегерана Али Наджафи сам явился в полицию. Политик рассказал, что убил жену из-за семейных проблем.

Али Наджафи считается одним из приближенных президента Ирана Хасана Рухани. До 2018 года он был мэром Тегерана.