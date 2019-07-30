ГФС в І пол.-2019 выявила 10,3 тыс. неоформленных сотрудников

Государственная фискальная служба (ГФС) в ходе проверок в январе-июне 2019 года выявила 10,3 тыс. наемных сотрудников без оформления трудовых отношений, а в целом ГФС обнаружила нарушения при выплате заработной платы и других доходов в 43% проверяемых субъектов хозяйствования.

"По результатам проверок нарушителям доначислено к уплате 471,7 млн грн налога на доходы физических лиц, 161,1 млн грн единого взноса и 35,4 млн грн военного сбора", – указало ведомство в сообщении на сайте во вторник.

Работодатели за шесть месяцев дополнительно заключили 82,2 тыс. трудовых соглашений с наемными сотрудниками, отметили в ведомстве.

"По итогам января-июня 2019 года к госрегистрации привлечено 11,8 тыс. граждан, которые совершали предпринимательскую деятельность неофициально. В бюджеты дополнительно уплачено 12,5 млн грн налогов и сборов и 14,4 млн грн единого взноса", – свидетельствуют данные ГФС.