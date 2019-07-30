События

13:40 30.07.2019

Мужчина совершил акт самосожжения после ссоры с женой

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Мужчина совершил акт самосожжения после ссоры с женой

В реанимации Яворовской районной больницы скончался 57-летний житель Львовской области, который накануне облил себя бензином и поджег после ссоры с женой, сообщает отдел коммуникации главного управления Нацполиции в области.

По данным полиции, ЧП произошло вечером 29 июля в одном из населенных пунктов Яворовского района. Как выяснили сотрудники полиции, нетрезвый мужчина поссорился с супругой, после чего пошел в огород, облил себя бензином и поджег.

Пострадавшего доставили в реанимацию районной больницы, однако во вторник утром он скончался от полученных повреждений.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Теги: #полиция #львовская_область
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