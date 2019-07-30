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13:25 30.07.2019

Боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

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Боевики один раз нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

Члены незаконных вооруженных формирований с полуночи по полдень вторника один раз открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на сейчас российско-оккупационные войска 1 раз нарушили "режим тишины", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Отмечается, что с 00:25 боевики вели прицельный обстрел позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Луганское, применяя при этом гранатометы различных систем. Огонь велся в течение 20 минут по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое.

"По имеющейся информации, потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди украинских героев нет", - добавил он.

В Минобороны подчеркнули, что подразделения объединенных сил неуклонно соблюдают "режим тишины".

Теги: #оос #минобороны #боевики #донбасс #режим_тишины
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