Жара и сопутствующие ей грозы в ближайшие дни покинут Украину

В ближайшие сутки, 31 июля, погоду большинства областей Украины будет формировать влажная и теплая, а на юге - жаркая воздушная масса, и лишь на севере страны осадки постепенно прекратятся, а температура немного снизится, сообщает во вторник Укргидрометцентр.

В северных областях ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью 12-17°, днем 21-26°. На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы, днем кое-где шквалы 15-20 м/с; температура ночью 14-19°, днем 23-28°, в южной части ночью 20-24°, днем 30-34°. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 июля самая высокая температура днем была 34,7 в 2005г., самая низкая ночью 9,9 в 1922г.

На 1 августа синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков, лишь в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, днём 19-24°; на юге и в Закарпатье ночью 14-19°, днём 24-29°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем около 20°.

30 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, возле Одессы 22°, в Днепре в пределах Киева 23°.