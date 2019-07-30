Богдан: мы подаем в правоохранительные органы информацию о коррупционных процессах в городе Киеве

Офис президента намерен обратиться к правоохранительным органам для проверки фактов злоупотреблений, обнародованных в СМИ, имевших место во время строительства и реконструкции мостов в Киеве.

"Все эти факты обнародованы в Интернете, мы сегодня подаем в правоохранительные органы обращение о проверке соответствующих фактов, которые обнародованы журналистами", - сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он отметил, что возможные злоупотребления касаются строительства Подольско-Воскресенского моста, реконструкции Шулявского моста и так называемого "стеклянного" пешеходного моста в центре Киева.

По словам Богдана, строительство Подольско-Воскресенского моста стоимостью 6 млрд грн выиграла фирма-"прокладка", которая перечисляет деньги основному подрядчику – "Кузне на Рыбальском".

"Тендер на Шулявский мост… выиграла фирма, принадлежащая другу Кличко, скандальному застройщику Максиму Микитасю", - рассказал руководитель Офиса главы государства.

Он также сообщил, что "во время строительства "стеклянного моста" его бюджет был разворован господином Столяром". "Фирма, которая его строила – "пустышка" с (уставным - ИФ) капиталом… 7 тыс грн", - расскзал Богдан.