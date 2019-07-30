События

11:54 30.07.2019

В Эфиопии за 12 часов посадили более 353 млн деревьев, это новый мировой рекорд

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В Эфиопии за 12 часов посадили более 353 млн деревьев, это новый мировой рекорд

Свыше 353 млн деревьев посажено в Эфиопии за 12 часов, сообщил во вторник министр инноваций и технологий этой восточноафриканской страны Гетахун Мекурия в Твиттере.

Эфиопские власти полагают, что таким образом установлен новый мировой рекорд. До сих пор пальму первенства удерживала Индия, где в 2017 году волонтеры за 12 часов посадили 66 млн деревьев.

Акция, состоявшаяся накануне в Эфиопии, явилась частью инициированной премьер-министром страны Абием Ахмедом кампании "Зеленое наследие" по восстановлению лесных массивов, отмечает телекомпания CNN.

Конечная цель кампании - посадить 4 млрд деревьев за дождливый сезон, который длится с мая по октябрь.

Эфиопия - самое населённое в мире государство, не имеющее выхода к морю, и вторая после Нигерии по численности населения страна в Африке. В Эфиопии проживают более 100 млн человек, 80% которых зависят от сельского хозяйства.

По данным африканских организаций, леса в

Теги: #деревья #эфиопия #экология
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