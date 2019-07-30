События

09:39 30.07.2019

Во время плановых работ под Киевом погибли три работника коммунального управления

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Во время плановых работ под Киевом погибли три работника коммунального управления

Три сотрудника КП "Иванковское коммунальное управление водного хозяйства" погибли во время плановой работы по замене задвижки в с.Русаки Киевской области, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"29 июля в 13:12 на пункт связи 41-Государственной пожарно-спасательной части пгт Иванков поступило сообщение о том, что в колодце водонапорной башни коммунального предприятия Иванковского коммунального управления водного хозяйства в селе Русаки находятся 3 человека", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что в колодце без сознания находятся три работника КП ИКУВГ, которые проводили плановые работы по замене задвижки.

"Спасатели в аппаратах защиты дыхания спустились в колодец за потерпевшими. На момент поднятия первого мужа прибыла карета скорой помощи, представитель которой констатировал смерть мужчины 1986 года рождения", - добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, еще двух мужчин 1975 года подняли на поверхность с признаками жизни и передали врачам.

"После оказания первой медицинской помощи были доставлены в Иванковскую центральную районную больницу. Однако во время транспортировки в больницу пострадавшие умерли", - сказано в сообщении.

Причины происшествия устанавливаются.

Теги: #гсчс #смерть #комунальники
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