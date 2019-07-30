На взятке в Житомире задержан начальник отдела управления Гоструда области

Начальника отдела управления государственного труда в Житомирской области задержали на получении взятки в размере $1 тыс., сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Как сообщается, 29 июля днем в Житомире правоохранители разоблачили чиновника, который требовал и получил первую часть неправомерной выгоды в размере $1 тыс. от частного предпринимателя.

Также установлено, что чиновник требовал от предприятия за положительное решение вопроса по согласованию ежегодного плана развития горных работ неправомерную выгоду на сумму $2 тыс.

В настоящее время начальника отдела горного надзора управления Гоструда в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении лица о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.