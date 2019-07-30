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08:55 30.07.2019

В Киеве во вторник ожидается гроза

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В Киеве во вторник ожидается гроза

В Киеве во вторник ожидается гроза, шквалы ветра 15-20 м/с, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Сегодня, 30 июля, в ближайшие 2-3 часа с удержанием до конца суток в Киеве ожидается гроза, шквалы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении ведомства со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что в целом, по прогнозу синоптиков, в столице во вторник будет переменная облачность, днем повсюду кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура днем 25-27º тепла.

Теги: #киев #гроза #украина #предупреждение
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