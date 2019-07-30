В Киевской области на пожаре в частном доме погибли двое детей

В с.Гайшин Переяслав-Хмельницкого района (Киевская обл.) в результате пожара в частном жилом доме погибли двое несовершеннолетних детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"29 июля в 10:38 в с.Гайшин Переяслав-Хмельницкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли двое детей (2015 и 2017 г.р.)", - говорится в сообщении.

Спасатели потушили огонь на площади 64 кв. м. в 11:35.

К тушению привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.