События

07:46 30.07.2019

В Киевской области на пожаре в частном доме погибли двое детей

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В с.Гайшин Переяслав-Хмельницкого района (Киевская обл.) в результате пожара в частном жилом доме погибли двое несовершеннолетних детей, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"29 июля в 10:38 в с.Гайшин Переяслав-Хмельницкого района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли двое детей (2015 и 2017 г.р.)", - говорится в сообщении.

Спасатели потушили огонь на площади 64 кв. м. в 11:35.

К тушению привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.

Теги: #дети #киевщина #украина #пожар
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