Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Из них 1 раз - с применением запрещенного Минскими соглашениями миномета калибра 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки из реактивного пехотного огнемета, в районе н.п. Гнутово из миномета калибра 82 мм неподалеку Водяного из крупнокалиберного пулемета.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции украинских защитников один раз из гранатометов различных систем возле Луганского.