В Николаеве полицейские обнаружили и изъяли с детской площадки корпус гранаты РГД-5

Николаевские правоохранители обнаружили и изъяли с детской площадки для дальнейшего уничтожения корпус гранаты РГД-5, спрятанный там местным жителем, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Около 20:20 в Ингульский отдел полиции от мужчины поступило сообщение, что на детской площадке по ул. Космонавтов в Ингульском районе Николаева он обнаружил предмет, похожий на гранату. И позаботился, чтобы дети покинули площадку до приезда полиции", - информируют в полиции.

Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия и оградили небезопасное место.

По заключению специалистов, находка - это корпус гранаты РГД-5.

"При обследовании территории к правоохранителям подошла 53-летняя женщина, которая сообщила, что у нее в сумке находится поджог к этому взрывоопасному устройству, а сам корпус от гранаты принес ее 32-летний сын. По словам женщины, когда она увидела, что он принес гранату домой, то сразу отобрала поджог и приказала избавиться от опасной находки. Однако, когда человек пытался избавиться гранаты, то был замечен прохожими", - рассказали полицейские.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают всех его участников. В частности, как опасное устройство попало в руки мужчины.

Решается вопрос о внесении указанного события в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжается следствие.