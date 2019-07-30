В течение двух дней в Киеве восстановят поврежденное стекло на пешеходном мосту

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что поврежденный стеклянный элемент перильных ограждений на пешеходно-велосипедном мосту, соединяющему парки "Владимирская горка" и "Крещатый", заменят за два дня, сообщила пресс-служба КГГА в Фейсбук.

"Как отметили на предприятии, демонтаж и замену стеклянного элемента планируют осуществить в среду, 31 июля. Стекло, снимут, отправят на экспертизу, чтобы установить причины неисправности", - говорится в сообщении.

Кроме того специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы исключить осуществление акта вандализма.