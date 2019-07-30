События

04:42 30.07.2019

В течение двух дней в Киеве восстановят поврежденное стекло на пешеходном мосту

1 мин читать

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что поврежденный стеклянный элемент перильных ограждений на пешеходно-велосипедном мосту, соединяющему парки "Владимирская горка" и "Крещатый", заменят за два дня, сообщила пресс-служба КГГА в Фейсбук.

"Как отметили на предприятии, демонтаж и замену стеклянного элемента планируют осуществить в среду, 31 июля. Стекло, снимут, отправят на экспертизу, чтобы установить причины неисправности", - говорится в сообщении.

Кроме того специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы исключить осуществление акта вандализма.

Теги: #киев #восстановление #украина #мост
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:47 30.07.2019
В Николаеве полицейские обнаружили и изъяли с детской площадки корпус гранаты РГД-5

В Николаеве полицейские обнаружили и изъяли с детской площадки корпус гранаты РГД-5

02:46 30.07.2019
Умер украинский разведчик, нашедший первым информацию о лихорадке Эбола

Умер украинский разведчик, нашедший первым информацию о лихорадке Эбола

02:45 30.07.2019
В Житомире на взятке задержан начальник Гоструда области

В Житомире на взятке задержан начальник Гоструда области

23:38 29.07.2019
На Киевщине во время плановых работ погибли три работника коммунального управления

На Киевщине во время плановых работ погибли три работника коммунального управления

22:53 29.07.2019
Зеленский уволил председателя Луганской РГА

Зеленский уволил председателя Луганской РГА

21:09 29.07.2019
ЦИК приняла оригинальные протоколы с округа №198

ЦИК приняла оригинальные протоколы с округа №198

19:16 29.07.2019
Турпоток из Украины в Грузию с 2012г вырос в 2,5 раза, в 2019г этот показатель возрастет до 187 тыс. человек

Турпоток из Украины в Грузию с 2012г вырос в 2,5 раза, в 2019г этот показатель возрастет до 187 тыс. человек

16:06 29.07.2019
Китай заинтересован инвестировать в инфраструктурные и ИТ-проекты в Украине

Китай заинтересован инвестировать в инфраструктурные и ИТ-проекты в Украине

15:57 29.07.2019
Зубко, Кучма, представители центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста у Станицы Луганской

Зубко, Кучма, представители центральных ведомств и местных властей обсудили проект восстановления моста у Станицы Луганской

14:18 29.07.2019
Постпред президента допускает усиление санкций против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму

Постпред президента допускает усиление санкций против компаний, причастных к строительству Керченского моста в оккупированном Крыму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь – штаб ООС

Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательства, иначе – служебная проверка

Движение фур в Киеве ограничено из-за повышения температуры - Патрульная полиция

Боевики единожды нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

ПОСЛЕДНЕЕ

В Британии официально подтвердили новый национальный температурный рекорд

Свыше 50 человек погибли в ходе массовой драки в тюрьме на севере Бразилии

Под Иванковым в колодце водонапорной башни погибли трое рабочих – ГСЧС

Трамп увеличил фонд компенсаций пострадавшим от терактов 11 сентября

Борис Джонсон в понедельник переедет на Даунинг-стрит со своей партнершей – СМИ

ЦИК признала избранными первых 35 нардепов

Трамп хочет начать вывод войск из Афганистана до выборов 2020 года

Боевики с полуночи понедельника не открывали огонь – штаб ООС

В ОРЛО на базе имущества машиностроительного завода создали механизм финансирования боевиков

Луценко заявил, что подпишет подозрение судьям ОАСК, если по делу будут предоставлены доказательства, иначе – служебная проверка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА